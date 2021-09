Une nouvelle demande de manifestation contre l’obligation vaccinale formulée pour samedi

Dix associations et organisations appellent à manifester samedi contre l’obligation vaccinale et les mesures sanitaires restrictives. Le haut-commissaire n’a pas encore autorisé ce nouveau rassemblement.

La mobilisation pourrait débuter à 10 heures, le long de la route provinciale de Normandie, avant le rond-point Berthelot.

"Liberté vaccinale"

Le mouvement revendique la "liberté vaccinale", une "information claire, loyale et appropriée", la liberté de circulation et le "principe de précaution pour les femmes et les enfants".

Parmi les signataires de l’appel à la grève déposé le 28 septembre, on retrouve Réinfo Covid, le syndicat Solidarités NC, un collectif des pompiers de Tontouta ou encore Action Libertés NC.

Le dernier rassemblement avait rassemblé entre 2 000 et 8 000 personnes, selon policiers et organisateurs. Et indigné une partie de la population, dont des élus politiques.