Procédure de sauvegarde : le Tribunal de Commerce renvoie l'examen du dossier de la Clinique Kuindo-Magnin

Le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa (TMC) s'est réuni jeudi pour étudier le dossier de la Clinique Kuindo-Magnin dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont elle fait l'objet.

Le TMC a décidé le renvoi de l'examen au 11 mai prochain.

Les juges ont acquiescé au fait qu'il était urgent que des négociations débutent avec la Cafat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à propos des tarifs.

"La nature des échanges entre toutes les parties nous laisse penser que tout le monde mesure l'utilité de la Clinique Kuindo-Magnin pour les calédoniens. Le renvoi prononcé par le Tribunal ne constitue cependant qu'un sursis et toutes les équipes restent totalement engagées car notre objectif reste de sauver la Clinique, et pour y parvenir, nous devons construire un plan viable et convaincre nos partenaires" a expliqué Pascal Olejniczak, Directeur de la Clinique Kuindo-Magnin.