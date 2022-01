L’armée de l’Air annonce le recrutement de 17 Calédoniens

L’Armée de l’Air et de l’Espace a annoncé samedi soir ses premières recrues de l’année dans le Pacifique Sud, au nombre de dix-sept en Calédonie et de deux à Wallis-et-Futuna.

Parmi elles, onze jeunes Calédoniens intégreront l’école des sous-officiers de Rochefort : Cassandra, Sonya, Dhino, Solène, Gabriel, Tihoti, Jade et Sarah en tant que logisticiens, Lorenzo en tant que technicien de maintenance vecteur et moteur, Diégo en tant que technicien SIC Aéro, Hugo – Max en tant spécialiste des réseaux informatiques et de la sécurité.

Il seront accompagnés de huit techniciens de l’air : Rywan (opérateur de maintenance vecteur et moteur sur la base aérienne de Nancy, Alexandre (agent de restauration sur la base d’Avord), Agatha (agent administratif sur la base de Bordeaux Mérignac), Andréa (agent d’opération à Avord), Warren (équipier maître-chien à Avord), Edgar (équipier fusiller de l’air à Istres), Hauhala (équipier fusiller de l’air à Avord), et Maina (agent de magasinage à Avord).