L'État lance une opération de ramassage d'armes

Du 25 novembre au 2 décembre, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer organise une « opération d'abandon simplifié d'armes à l'État ». Si la France compte près de 5 millions de détenteurs légaux d'armes, dont près de 34 500 en Calédonie, on estime qu'au moins 2 millions de nos concitoyens détiendraient sans titre des armes, principalement de chasse ou issues des Première et Seconde Guerres mondiales.

La plupart de ces armes détenues illégalement ont été acquises par héritage, le plus souvent sans connaître le cadre légal de détention. « Par cette opération, nous voulons offrir à ces détenteurs de bonne foi la possibilité de s'en dessaisir simplement ou de les conserver légalement, explique le haut-commissariat. L'opération d'abandon simplifié d'armes à l'État se déclinera sur tout le territoire métropolitain et dans certains territoires d'outre-mer. »

Dépôt sans formalité

En Nouvelle-Calédonie, plusieurs sites de collecte seront mis en place afin de vous permettre de restituer des armes dont vous souhaiteriez vous séparer. Ces restitutions d'armes et de munitions se feront sans formalités administratives auprès des policiers et gendarmes présents sur les sites dédiés. Si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, vous pourrez prendre rendez-vous par téléphone au commissariat central pour Nouméa ou dans une brigade de gendarmerie pour le reste du territoire. Le haut-commissariat indique également que toutes personnes disposant d'objets dangereux tels que des munitions de guerre (type obus ou grenade), des explosifs ou encore des munitions de calibre égal ou supérieur à 20 mm, est invitée à contacter la Direction de la Sécurité civile et de la gestion des risques au 20 77 00, pour organiser un enlèvement sécurisé.