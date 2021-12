Le Nord, les îles Loyauté et la côte ouest en alerte jaune

Dans son bulletin diffusé à 16 heures, ce jeudi 23 décembre, Météo France place le Nord-Est, les Loyauté, la côte ouest et le Sud en alerte jaune fortes pluies et orages.

Les averses orageuses devraient se produire sur la côte nord-est et les Loyauté et devraient survenir sur l’ouest et le sud du pays plutôt vendredi après-midi.

Pas de trêve de Noël pour le risque orageux, qui persistera aux Loyauté. Sur le Sud, la côte est et Bélep, des averses se produiront, mais deviendraient progressivement plus rares. Sur la côte ouest, le ciel est plus dégagé.