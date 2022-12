Nos dix idées sorties du week-end 

1. Aqua ciné, à 18h30 ce vendredi, à la piscine de Boulari, avec la projection du film Jack Frost, les cinq légendes. Tarifs : 500 F/pers, réduit 200 F/pers. Renseignements au 43 13 95.

2. Visite interactive du site historique de l'île Nou, ce samedi, de 9 heures à 10 heures. Gratuit

3. Atelier de tressage de joncs, ce samedi, de 10 heures à 11 heures, puis de 11 heures à midi, à la maison de la Biodiversité. Accès sur place, dans la limite de 10 places par créneau.

4. Marché de Noël, de 14 heures à 21 heures, ce samedi, à l'Arène du Sud de Païta. Entrée libre et gratuite.

5. Après-midi festif à Magenta Tours, ce samedi, de 14 heures à 16 heures, démonstration et initiation au tennis et à l'athlétisme, et à 17 heures, spectacle de cirque musical excentrique avec l'artiste australien Clarke Mc Farlane, avatar de Freddie Mercury. Gratuit et ouvert à tous. Rendez-vous dans le parc, devant le local associatif.

6. Nouméa féerie, à 18h30, ce samedi, place des Cocotiers, spectacle de cirque Epitome ! par la compagnie australienne The Pitts Family. 50 minutes, tout public.

7. Pièce de théâtre " Fin bien ensemble ", au Conservatoire de musique, à 20 heures. Réservation sur tickets.nc

8. Marché des femmes rurales, au centre culturel Tjibaou, ce dimanche de 8 heures à midi.

9. Marché et vide-greniers de Noël, de 7 heures à 14 heures, au parc Fayard de Dumbéa ce dimanche.

10. Spectacle Un Noël spectaculaire, à 18 heures, ce samedi, au centre culturel, à Boulari. Tarifs : 3 000 F/pers, réservations sur www.centreculturelmontdore.nc