Une conférence sur Matthew et Hunter au Musée maritime

Le géophysicien Michel Lardy, qui a réalisé de nombreuses missions pour l’Institut de recherche et développement (IRD) et a séjourné à Matthew et Hunter propose de faire découvrir l’histoire de ces territoires, jeudi 29 septembre, à 18 heures, au Musée maritime. Perdues à plus de 500 km de la Nouvelle-Calédonie, ces îles sont des sommets de volcans immergés nés à la frontière des plaques australienne et Pacifique, à l’extrême sud de l’arc insulaire des Nouvelles Hébrides. Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle que des navigateurs européens ont découvert ces territoires. Quelques cartes, dessins, journaux de bord et rapports de voyages permettent de reconstituer une histoire éruptive succincte depuis leur découverte.