Météo : vingt-sept communes en vigilance jaune

Des pluies modérées et des orages menacent une grande partie de la Grande Terre et des Îles, jeudi 30 décembre.

Une vigilance jaune est en cours dans vingt-sept communes de Nouvelle-Calédonie. Seulement Boulouparis, Nouméa, Dumbéa, Païta, Mont-Dore et l’Île des Pins sont épargnés.

Jusqu’au 31

Les intempéries toucheront d’abord le relief, la côte Est et le Nord-Ouest. "Les averses orageuses se maintiennent sur le Nord et abordent les Loyauté en soirée et la nuit suivante", indique Météo-France NC.

