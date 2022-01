Météo : vingt-six communes ont été placées en vigilance jaune

Vingt-six communes sont en vigilance jaune, lundi 3 janvier. De fortes averses orageuses sont attendues un peu partout sur la Grande Terre et les Îles.

"Les cumuls les plus importants sont attendus sur la côte Est et le centre de la côte Ouest", précise Météo-France NC. Les experts s’attendent à des améliorations dans la nuit, lundi 3 janvier.

De Ouégoa à Dumbéa

La vigilance jaune s’étend sur la Grande Terre, Lifou et Ouvéa. Elle concerne les communes entre Ouégoa et Yaté et de Kaala-Gomen à Dumbéa. Seulement le Mont-Dore, l’île des Pins, Maré, Koumac, Poum et Bélep.