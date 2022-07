Incident à Prony Resources : l’usine d’acide à l’arrêt

La province Sud, dans un communiqué diffusé dans la nuit de vendredi à ce samedi, évoque un "incident à Prony Resources". Selon les informations fournies, une fuite de dioxyde de soufre (SO2) a été détectée par l’exploitant du Sud le 3 juillet sur son usine d’acide. "Aucune fuite d’acide n’a été relevée", point important. "Dès lors, l’industriel a défini une zone d’exclusion autour de la fuite pour garantir la protection des travailleurs et a réalisé un suivi de la concentration émise tout en effectuant la recherche de fuite" écrit la Maison bleue. Jeudi, "l’exploitant a pris la décision de réaliser un arrêt partiel (" arrêt à chaud ") pour effectuer un diagnostic plus précis de la fuite. Depuis cette date, les émissions de SO2 liées à la fuite ont cessé". L’incident est donc maîtrisé. L’usine d’acide est à l’arrêt, probablement pour quelques jours. Les travaux de réparation sont en cours.

La direction de l’Industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi la direction du Développement durable des territoires (DDDT), liée à la province Sud, "ont été informées de l’incident et sont en contact régulier avec les équipes de Prony Resources pour suivre l’évolution, faire les constatations et identifier les suites à donner".