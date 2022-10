Prony Resources : la province Sud impose en urgence une vidange de l’aire de stockage de résidus

L’arrêté de mise en demeure vient d’être signé. La province Sud a été informée "de nouveaux éléments" concernant l’aire de stockage de résidus K02 exploitée par la société Prony Resources New Caledonia. "Pour l’heure ces problèmes ne représentent pas un péril imminent pour l’environnement ou les populations locales. Cependant, en tenant notamment compte du principe de précaution, il est indispensable d’abaisser de façon contrôlée et surveillée la quantité d’eau contenue à l’intérieur du barrage qui est aujourd’hui d’environ 3 millions de m3, c’est-à-dire trois fois plus que ce qui est considéré comme un niveau optimal" écrit la province Sud dans un communiqué.

Plan détaillé

La présidente de la Maison bleue, Sonia Backès, a décidé ce vendredi d’une mise en demeure de l’industriel pour réaliser dans les quinze jours les conditions suivantes : une vidange contrôlée après traitement de l’aire de stockage à un rythme minimum de 1400 m3 par heure ; et une mise en œuvre de mesures correctives concernant l’infiltration identifiée sur KO2.

"Il est par ailleurs demandé à l’industriel la présentation dans les meilleurs délais d’un plan détaillé appuyé sur des données scientifiques pour garantir à long terme des conditions d’exploitation satisfaisantes et exemptes de tout danger" ajoute l’institution.

Cette décision intervient après l’incident survenu le mercredi 14 septembre sur le système de drainage des eaux de pluie installé au pied du barrage KO2.

Plus d’informations à venir