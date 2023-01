Dans le nouveau numéro de LNC Le Mag : Les défis de demain sont déjà là

Alors que la chaleur nous pousse ici vers une douce langueur tout estivale, une véritable révolution déferle sur la planète, celle que l'on appelle à tort l'intelligence artificielle. C'est presque en catimini, début décembre, qu'une start-up de la Silicon Valley a mis gratuitement à la disposition du grand public un système de conversation avec une intelligence artificielle, capable de dialoguer à un niveau jamais atteint mais aussi d'inventer des histoires, des chansons, de faire un devoir à la place d'un élève ou des lignes de code à la place d'un développeur. Un système qui pose énormément de questions éthiques et fait déjà peser un risque sur certains métiers, notamment du tertiaire, où l'on croyait l'homme irremplaçable. Quel rapport avec la Calédonie me direz-vous ? Vous découvrirez dans les pages qui suivent que ChatGPT, c'est le nom de ce phénomène, va poser dès cette année de sérieux problèmes sur le Caillou, notamment dans les collèges, les lycées ou dans l'enseignement supérieur. Il pourrait aussi apporter beaucoup, pour peu qu'un cadre soit rapidement mis en place.



La simple navigation sur le web, si l'on n'y prend garde, est un danger pour nos enfants.

Malheureusement, Internet nous démontre chaque jour un peu plus qu'il y règne la loi de la jungle. Il y a bien sûr les réseaux sociaux qui sont devenus depuis bien longtemps le défouloir des haines et des frustrations beaucoup plus souvent qu'ils ne servent à nous entraider. Mais sans aller jusque-là, la simple navigation sur le web, si l'on n'y prend garde, est un danger. Surtout pour nos enfants.

Vous découvrirez dans nos pages qu'ils sont de plus en plus jeunes à être confrontés à la pornographie, parfois même par accident. Les spécialistes de l'enfance s'en inquiètent et tentent la carte de la prévention pour limiter les risques et laisser nos petits grandir à leur rythme.

Mais rassurez-vous, nous vous avons aussi réservé des reportages plus joyeux, moins anxiogènes. Partons ainsi à la découverte de Valérie, dans la vallée de Téné. À 50 ans, elle est heureuse de se lever tous les matins dans son petit bout de paradis, les Bergers de Dreamland. Une plénitude qu'elle a accepté de partager avec nous, tout comme elle le fait avec tous ceux qui veulent découvrir son arche de Noé.

Dans notre rubrique Sexo, vous verrez qu'un beau cerveau, cela peut être très sexy. Cuisine, auto, plaisance et interview télé sont enfin au programme de ce nouveau numéro du Mag des Nouvelles Calédoniennes. Et surtout, n'oubliez pas, votre avis est toujours le bienvenu à l'adresse lemag@lnc.nc