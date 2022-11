Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 18 novembre 2022

[GROS PLAN] " L'insécurité coûte plus cher que la sécurité "

Les accidents du travail coûtent 4 milliards de francs par an à la Cafat. Or, 80 % d'entre eux sont jugés " faciles " à éviter et la caisse d'assurance maladie, en déficit de 4,85 milliards de francs en 2021, cherche à faire des économies. Les entreprises aussi. Ça tombe bien : sécurité rime avec productivité, assurent des employeurs qui investissent dans la prévention.

Un chef de clan condamné à 10 années de prison après avoir abattu son fils

En janvier 2020, Auguste Boarato tirait un coup de fusil mortel sur son fils. Ce jeudi, il a été condamné par la cour d'Assises de Nouméa. Il a été condamné à dix années de réclusion criminelle.

Le Palika souhaite un autre référendum pour accéder à l'indépendance

Les responsables du parti ont annoncé souhaiter entamer une période de discussion avec l'État d'au moins deux ans pour travailler sur une indépendance-association.

L'UC réagit aux propos du comité des Sages et dénonce "une manipulation"

Dans un communiqué paru ce jeudi 17 novembre, le parti indépendantiste défend les dires de son Président et remet en question l'existence même du comité des Sages.

"Vouloir y voir un appel à la violence relève d'une approche malintentionnée, d'une volonté de manipuler l'opinion publique." Sans attendre, l'Union Calédonienne (UC) a réagi frontalement, ce jeudi 17 novembre, aux propos tenus par le comité des Sages cette semaine.

La grève suspendue, après une très forte mobilisation des agents territoriaux

Les secteurs de l'enseignement, de la santé et de l'aéronautique ont été particulièrement perturbés par la grève des fonctionnaires territoriaux tenue ce jeudi. Dans la matinée, le dialogue s'est ouvert entre les syndicats et le gouvernement.

La Foire de Bourail relaxée dans l'affaire de maltraitance animale

Ce jeudi 20 octobre, le tribunal correctionnel de Nouméa clôt son audience par l'affaire qui oppose l'association Ensemble pour la planète (EPLP) à celle chargée de l'organisation de la Foire de Bourail. La juge a gardé ce dossier pour la fin, elle sait qu'il va prendre du temps. Trois heures au total. Il s'agit de déterminer si les démonstrations de marquage au fer rouge réalisées sur des veaux à la Foire en 2014 et 2016 relèvent de la maltraitance animale. De fait, à la suite d'une plainte déposée par EPLP en 2017, la Foire est poursuivie pour complicité de sévices graves ou d'actes de cruauté envers un animal.

Quand les personnes handicapées s'éclatent en musique au XO

Jeudi après-midi, le CCAS organisait le dernier après-midi dansant de l'année au XO. Un rendez-vous essentiel que les personnes handicapées attendent toujours avec impatience.

[VIDÉO] Le cirque s'invite au Médipôle et divertit les petits patients

Jeudi, une vingtaine d'élèves du collège de Baudoux ont troqué leurs cahiers de cours contre des perruques, des instruments de musique, des diabolos et autre matériel de cirque. L'objectif : "Faire sourire" les visiteurs et enfants soignés au pôle mère-enfant.

Païta : la baie Toro a entamé sa vaste transformation en pôle de loisirs

La seule plage publique de la commune fait actuellement l'objet d'une première phase d'aménagements. D'ici deux à trois ans, ce site très fréquenté l'été devrait s'enrichir d'une base nautique, d'emplacements de camping, d'espaces de jeux et de farés. Une valorisation qui doit aussi participer à la protection de la baie.

Basket-ball : l'AS Dumbéa réalise le "hold-up"

Vainqueur de la première manche des finales territoriales mercredi soir (60-58), l'AS Dumbéa a pris une option sur le titre de champion au terme d'une rencontre renversante.