Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 14 décembre 2022

[Gros plan] Gérard Pasco quitte la tête d'un outil pays

Mercredi 14 décembre, agriculteurs et pêcheurs éliront leurs représentants à la Chambre d'agriculture et de la pêche. Gérard Pasco passe la main après 16 années de présidence et laisse un outil qui se veut pays.

La Nouvelle-Calédonie renforce les moyens de lutte contre la fraude fiscale

En réalité, "nous aurions dû faire cela il y a plusieurs années, au moment où nous avons mis en place l'impôt sur les sociétés" a insisté Aloisio Sako, de l'UC-FLNKS et Nationalistes. Le Congrès a adopté, mardi, le projet de loi du pays relative à l'amélioration des moyens de contrôle et de lutte contre la fraude fiscale. L'ampleur du fléau dans le pays est difficile à évaluer, selon le rapport lu en séance. Les services fiscaux ont néanmoins fait état de quatre plaintes pour fraude déposées auprès du procureur de la République au cours des quatre dernières années.

En 2021, le salaire moyen a légèrement augmenté... sur le papier

L'Institut de la statistique et des études économiques (Isee) de Nouvelle-Calédonie vient de publier une note sur les salaires en 2021. Le salaire net moyen, estimé à 348 000 francs, est en hausse de 0,3 % par rapport à 2020. Mais en entrant dans le détail, la crise sanitaire a faussé la donne.

Sur leur nuage, les Marocains de Calédonie prêts à prolonger le rêve

Pendant qu'au Qatar Français et Marocains tenteront d'arracher leur ticket pour la finale de la Coupe du monde, les Marocains du Caillou auront le palpitant à 10 000. Ce sera bouillant.

Géraldine Texier, pompier volontaire : "On intervient moins qu'en ambulance mais notre présence rassure"

À l'approche des grandes vacances, les pompiers de Nouméa ont recruté leurs volontaires pour les gardes des deux postes de surveillance des plages de la baie des Citrons et de Château Royal. Rencontre avec deux anciens qui nous racontent leur mission.

La position de Calédonie ensemble "confortée" par l'État

Au cours de son dernier conseil politique de l'année, Calédonie ensemble dresse un bilan catastrophique de la situation du pays, et exprime ses positions pour l'avenir institutionnel du pays. Il détaille le besoin de revisiter le lien avec la France.

Mont-Dore : un appel à témoins pour retrouver Jordan

La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver Jordan, 29 ans. D'après les autorités, cet habitant du Mont-Dore a quitté le domicile familial à pied le dimanche 11 décembre, et n'a plus donné de nouvelles depuis son départ. Si vous avez des renseignements, il faut contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Michel au 44 87 26 ou au 17.

Magenta : le plein d'activités au centre aquatique pour les vacances

À l'occasion de Noël et à l'approche des vacances, le centre aquatique de Nouméa proposera plusieurs soirées d'animations, du 14 décembre au 8 février.

Tiga peut être titrée si elle ne perd pas à Maré

L'équipe de Tiga, championne en 2020, le sera à nouveau cette année si jamais elle ne perd pas ce mercredi (14 h) à Maré face à Horizon Patho.

Nouméa : quinze jeunes en insertion présentent leurs "sculptures monumentales"

Après trois mois de chantier d'initiation en compagnie du sculpteur Melëm Tiaou, une quinzaine de jeunes ont présenté, ce mardi, le résultat de leur travail : quatre immenses sculptures qui devraient être, à l'avenir, mises en valeur en centre-ville.

Requins : la justice ne donne toujours pas raison aux associations

Encore un échec judiciaire pour les défenseurs des requins. Après EPLP (Ensemble pour la planète), les associations Sea Shepherd et Longitude 181 ont attaqué la province Sud devant le tribunal administratif pour tenter de faire annuler la délibération prise en octobre 2021 par le bureau de l'assemblée de la province qui a retiré les requins-tigres et bouledogues de la liste des espèces protégées, permettant ainsi à quiconque de prélever des squales dans les eaux territoriales.