Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 28 novembre 2022

Gérald Darmanin dans un exercice d'équilibre décisif

Les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et délégué chargé des Outre-mer Jean-François Carenco arrivent ce lundi en Nouvelle-Calédonie pour une semaine, décidés à relancer le dialogue avec les indépendantistes du FLNKS. Ces échanges, qui seront observés de près par les loyalistes, sont déterminants pour la suite du processus. Découvrez le programme du séjour ministériel.

Une seule issue possible pour le RDO et l'UPM, la souveraineté de la Calédonie

Les deux partis indépendantistes, qui organisaient leur congrès ce week-end, rencontreront le ministre de l'Intérieur cette semaine. Leur objectif reste inchangé, l'indépendance du territoire.

Trois blessés en urgence absolue après un choc frontal au col de Plum

Peu avant 13h, ce dimanche, un violent accident de la circulation s'est produit à la sortie du Mont-Dore au col de Plum. Il s'agit d'un choc frontal entre deux véhicules. L'un des deux a fini sa course dans le ravin, cinq mètres en contrebas. D'après les premières informations, une grand-mère de 64 ans qui circulait avec son petit-fils d'un an et demi a été emmenée dans un état sérieux au Médipôle. Son petit-fils, en arrêt cardio respiratoire, a pu être réanimé par les secours et héliporté vers le CHT Gaston-Bourret.

Rallye : Alexis Barbou fait coup double à Tomo

Alexis Barbou a su faire jouer son sens du pilotage et sa gestion de l'évènement pour remporter le rallye ce week-end à Tomo et, par la même occasion, le titre de champion de la saison 2022.

Un homme mortellement fauché à Poindimié, la gendarmerie lance un appel à témoins

La brigade de gendarmerie de Poindimié a lancé ce dimanche matin un appel à témoins dans le cadre d'une enquête pour homicide involontaire. Durant la nuit de samedi à dimanche, vers 3h30, un homme de 56 ans qui marchait le long de la RT3, près de la tribu d'Ometteux, a été mortellement percuté par un véhicule. L'automobiliste a poursuivi sa route et pris la fuite. Ce drame porte à 61 le nombre de victimes d'accidents de la route en Nouvelle-Calédonie depuis le 1er janvier.

Dumbéa : le Salon des collections a plongé les visiteurs dans leurs souvenirs

Ce week-end se tenait le premier Salon des collections, installé en l'hôtel de ville. Un événement porté par Louis-Georges Viale, le collectionneur le plus connu du Caillou, et le club philatéliste Le Cagou, qui a ravi les nostalgiques du passé.

Moindou : le bossu doré, roi de la fête

La 24e édition de la Fête du bossu doré, organisée par l'Association les palmiers de Mwaharuu, était de retour samedi sur la plage de Tanghy. Quarante-six bateaux ont participé au concours de pêche, animation phare de cet évènement. Au total, un peu plus de 189 kg de ce poisson argenté réputé pour la qualité de sa chair ont été ramenés par les 150 pêcheurs, malgré une mer très agitée.

Futsal : l'ASPTT gagne sa troisième Coupe de Calédonie

La finale a été remportée par l'ASPTT, 6 buts à 1 contre le SC Ne Drehu, devant près d'un millier de spectateurs samedi soir à l'Arène du Sud. Dans un match intense physiquement, le favori a dû plus s'employer que le score ne le laisse penser.

Pk6 : avec Gayulaz, toutes les générations se rassemblent autour du sport

Dimanche, l'association Gayulaz s'est retrouvée au complexe sportif Mélissa-Delaveuve pour une journée placée sous le signe du sport. Histoire de s'aérer et faire se rencontrer différentes générations.