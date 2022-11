[MàJ : 14h45] Trois blessés en urgence absolue après un choc frontal au col de Plum

Peu avant 13h, ce dimanche, un violent accident de la circulation s'est produit à la sortie du Mont-Dore au col de Plum.

Il s'agit d'un choc frontal entre deux véhicules. L'un des deux a fini sa course dans le ravin, cinq mètres en contrebas. D'après les premières informations, une grand-mère de 64 ans qui circulait avec son petit-fils d'un an et demi a été emmenée dans un état sérieux au Médipôle. Son petit-fils, en arrêt cardio respiratoire, a pu être réanimé par les secours et héliporté vers le CHT Gaston-Bourret. L'autre conducteur, un homme d'une quarantaine d'années, a lui aussi été transporté dans un état critique à l'hôpital. Les trois victimes sont en urgence absolue. La circulation a été rouverte vers 15h. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore déterminées.