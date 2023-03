Gérald Darmanin et Jean-François Carenco ont débuté dans le Nord leur visite

C’est à Koné, et plus particulièrement à l’hôtel de la province Nord que Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, et Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer, accompagnés du haut-commissaire, Louis Lefranc, ont commencé leur visite en Nouvelle-Calédonie. Gérald Darmanin s’est dit très heureux de venir y rencontrer le président de la province Nord, Paul Néaoutyine. Une discussion à huis clos de près de deux heures a eu lieu entre les différents responsables.

Pour mon second déplacement en 3 mois avec JF.Carenco en Nouvelle-Calédonie, entretien constructif à Koné avec Paul Néaoutyine, président de l’assemblée de la province Nord.

Enjeu : poursuivre, avec les Calédoniens, les discussions sur l’avenir de l’île. pic.twitter.com/FfR0iMdXBt — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 3, 2023

La prochaine rencontre, qui se déroulera encore à huis clos, aura lieu cet après-midi avec le président du Congrès, Roch Wamytan.

Le temps fort de la journée sera une rencontre avec des représentants du FLNKS, prévue ce soir à 17 heures au haut-commissariat.