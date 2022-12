Arrivé en juillet 2021 au gouvernement, Joseph Manauté quitte ses fonctions pour raison personnelle. "Je suis père de famille, et j'ai besoin de mieux accompagner mes enfants", a-t-il justifié au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue au gouvernement ce mercredi après-midi. Sa demande a été déposée aujourd'hui et devrait être effective dès demain.

Il réintègrera le corps des ingénieurs de la Nouvelle-Calédonie et devrait être affecté prochainement à un autre poste. Il sera remplacé par Jérémie Katidjo-Monnier, actuellement élu d'opposition à la municipalité de Nouméa, en charge des commissions d'urbanisme et du développement durable. Au cours de ses dix sept mois de mandat, Joseph Manauté s'est attelé en priorité à sécuriser le cadre juridique du Parc naturel de la mer de Corail et de la politique partagée de l'eau.