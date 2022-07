L’ancien préfet Jean-François Carenco ministre des Outre-mer, Sonia Backès secrétaire d'Etat à la citoyenneté

Jean-François Carenco va donc prendre la tête du ministère des Outre-mer et Sonia Backès, actuelle président de la province Sud, est nommée Secrétaire d'Etat à la citoyenneté rattachée à Gérald Darmanin. C'est la première fois qu'un Calédonien est nommé ministre.

Jean-François Carenco est Enarque et ancien élève de HEC a rejoint la préfectorale en 1991 avant d’occuper les postes de préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Tarn-et-Garonne, puis de Guadeloupe et de Haute-Savoie jusqu’en 2004.

Il est ensuite devenu directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, alors ministre, et il l’accompagnera à plusieurs reprises sur ses ministères, non sans avoir été préfet de la région Haute-Normandie, de Seine-Maritime, de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne entretemps. Après le départ de Jean-Louis Borloo du gouvernement, Jean-François Carenco est nommé préfet de la région Rhône-Alpes et du Rhône.

Il est promu préfet de la région Île-de-France en mars 2015.

En février 2017, il est nommé président de la Commission de régulation de l’énergie.

Il est surtout à noter qu’il a été secrétaire-général adjoint du haut-commissariat de Nouvelle-Calédonie en 1988, puis secrétaire général en 1990.