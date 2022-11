[GROS PLAN] Assises de la pêche : vers un "Ocef" du poisson ?

Deux jours d'ateliers ont réuni près de 200 acteurs de la filière pêche au centre socio-culturel de La Foa. Pour la première fois depuis 15 ans, les pêcheurs ont pu exprimer leurs besoins, "réveiller la conscience des élus" et définir leurs priorités, dont celles de centraliser et de gérer la production de manière plus globale.

Cantines et garderies ce jeudi : les communes du Grand Nouméa s'organisent

Pour rappel, l'UT CFE-CGC, principal syndicat du pays, appelle les agents de la fonction publique territoriale à se mettre en grève jeudi pour défendre la revalorisation de leur salaire. Les services de garderie et de cantines seront perturbés dans les communes du Grand Nouméa. Le point.

Pour l'Union calédonienne, "2025, c'est la pleine souveraineté"

La possible rencontre à la fin du mois avec les ministres Darmanin et Carenco est appréciée comme "une réunion préparatoire à des bilatérales de décolonisation" par l'Union calédonienne.

À la clinique Kuindo-Magnin, une sensation de gâchis pour les soignants

Quelques jours après le placement de la clinique en procédure de sauvegarde, le personnel de l'établissement fait part de ses doutes. Restructuration, économies, système de santé, tout y passe.

Basket-ball : Dumbéa s'impose à l'arraché

Malmenés durant une grande partie de la rencontre, les Dumbéens se sont finalement imposés dans les dernières secondes (60-58) pour prendre une option sur le titre, mercredi à la salle omnisports de l'Anse-Vata.

Basket-ball : Rivière-Salée prend une option sur le titre de champion

Le match 1 de la finale du championnat féminin s'est joué mercredi en début de soirée à l'Anse-Vata. Résultat : 63 à 52 pour l'AS Rivière-Salée contre l'AS 6e Km.

Les plus-values immobilières vont être taxées

Le gouvernement a adopté mercredi matin un projet de loi du pays visant à taxer toutes les transactions immobilières, en dehors des habitations principales. Le texte va être soumis au vote du Congrès, avant d'entrer en vigueur.

Incinérateur de déchets à Numbo : un comité d'information qui doit faire ses preuves

La province Sud a annoncé mardi soir la création d'un comité local d'information sur l'incinérateur de déchets dangereux de Promed. Une tentative pour rassurer les riverains, qui ne convainc pas vraiment.

Olivier Marion : " Plus de 80 % des accidents du travail pourraient facilement être évités "

Tous les deux ans, la Cafat organise un forum de prévention des risques professionnels. Il a lieu ce jeudi, de 17h30 à 20 heures, au centre administratif de la province Sud, sur le thème des accidents du travail. Des outils qui ont prouvé leur efficacité seront notamment présentés.

Vallée-des-Colons : ces petits geeks en puissance apprennent à programmer leurs robots

Chaque mercredi soir, les roboticiens en herbe se retrouvent pour un atelier où ils apprennent les rudiments de la programmation avec l'association Symbiose. Ils sont en pleine préparation de la Fête de la science.

Boulouparis : l'Escape Brousse ferme ses portes

L'Escape Brousse, jeu de cohésion dans lequel il faut résoudre des énigmes pour s'en sortir en moins d'une heure, c'est terminé. L'animation avait ouvert ses portes en novembre 2019 sur la commune.