Les indépendantistes parient sur l’unité aux élections législatives de juin. Le FLNKS, le Parti travailliste, l'USTKE, la DUS, le MNIS et le MOI ont annoncé, mardi 17 mai, les noms des deux candidats qui les représenteront.

Walisaune Wahetra (Palika) briguera la première circonscription. L’élue des Îles est vice-présidente de la commission de l’enseignement et de la culture au Congrès. Fidel Malalua, 4e vice-président de l’USTKE et secrétaire fédéral de la Fédération des industries et des services, sera son suppléant.

L’ancien secrétaire de l’UC (2007-2017), Gérard Reignier, tentera de l’emporter dans la seconde circonscription avec Marie-Pierre Goyetche, ex-présidente de l’USTKE.

Douze candidats

Les forces en présence se précisent. Douze candidats se présenteront donc dans l’une des deux circonscriptions de la Nouvelle-Calédonie aux législatives. Les électeurs les départageront les dimanches 12 et 19 juin.