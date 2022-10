Marine Le Pen regrette l'absence de projection en Calédonie

La députée RN Marine Le Pen a dénoncé mardi lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale le manque de vision du gouvernement Macron pour l'outre-mer, estimant que les réponses aux problèmes des territoires ultramarins ne pouvaient pas être que budgétaires. "Il y a une absence totale de vision de la part du gouvernement" concernant l'outre-mer, a-t-elle déclaré. "Il y a des parties du budget qui ne nous posent aucun problème : la construction d'abris anticycloniques en Polynésie", a-t-elle mentionné. "Mais à la sortie de ce quinquennat il n'y aura toujours pas d'eau, il y aura toujours une insécurité grandissante sur certains territoires, il y aura toujours la vie chère". Interrogée sur le dossier calédonien, la présidente du RN a déploré que "l'absence de projection dans l'avenir, l'insécurité juridique et donc économique de la Nouvelle-Calédonie. C'est un énorme inconvénient." Avant de conclure : "Il y a urgence. On va arriver à un moment où l'on ne pourra plus organiser de modification constitutionnelle et la Nouvelle-Calédonie risque de tomber dans un vide institutionnel, être privée de ses organes de décision et s'arrêter de fonctionner. Ce serait quand même stupide d'en arriver là."