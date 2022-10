Le tour de l’actualité en Nouvelle-Calédonie du 12 octobre 2022

[POLITIQUE] Tous invités à Paris le 27 octobre

Les discussions tant attendues entre l’État et les représentants de la Nouvelle-Calédonie se tiendront donc à Matignon, les 27 et 28 octobre. L’invitation de la Première ministre Élisabeth Borne a été adressée à l’ensemble des forces politiques, aux collectivités et parlementaires ainsi qu’à des représentants de la société civile. Tous sont conviés à la "convention des partenaires", le 28 octobre, à Matignon pour discuter de l’avenir institutionnel. La veille, indépendantistes et loyalistes auront droit à leur bilatérale avec l’État.

[JUSTICE] Achats de voix : Harold Martin et Willy Gatuhau risquent une peine d’inéligibilité

L’ancien et l’actuel édile ont contesté toute fraude électorale aux municipales de 2014. Le parquet général a requis une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire. En clair, que Willy Gatuhau perde son mandat. Le dossier étant mis en délibéré, la cour d’appel rendra sa décision le 8 novembre prochain.

[FAITS DIVERS] Aircalin : un mineur ivre finit le vol sanglé à son siège après avoir semé la zizanie

Un passager alcoolisé a eu un comportement agressif à l’égard du personnel navigant et dégradé les toilettes de l’avion sur un vol en provenance de Singapour. Le mineur a été accueilli par la police aux frontières à son arrivée à La Tontouta.

[POLITIQUE] Hugues Vhemavhe, président du Sénat coutumier : "Je tiens à garder la mandature d’un an que j’ai commencée"

Les sénateurs coutumiers et les représentants des aires ont débattu mardi, dans l’institution de Nouville, de la situation créée après la condamnation du président du lieu à une peine de trois mois de prison avec sursis et des amendes. Destitution ou non ? Réponse mardi prochain.

[CULTURE] Muriel Mainguet, la nouvelle conservatrice à la tête des musées de la ville de Nouméa

Après un parcours riche d’expériences dans le domaine du patrimoine culturel et muséal, Muriel Mainguet est la nouvelle conservatrice des musées de la ville. Un poste qui réunit "tous les aspects" qu’elle apprécie dans le travail muséal. "Car, être conservateur, c’est à la fois s’occuper des collections, en veillant à leur transmission et en les conservant dans de bonnes conditions. Mais c’est aussi chercher à enrichir la collection initiale, en documentant les objets ; donc il y a une partie "enquête" très importante. Enfin, il y a toute la partie valorisation ; qui consiste à faire en sorte de rendre les collections accessibles au public, via les expositions, les publications, ou les sites internet", décrit-elle.

[IMMOBILIER] Païta résiste à la baisse généralisée et continue à attirer

Alors que les transactions immobilières ont reculé de 5,8 % en 2021 en Calédonie, la commune de Païta fait figure de "bulle immobilière" avec 17 % des ventes calédoniennes qui y ont été réalisées et une attractivité confirmée, notamment auprès des primo-accédants.

[CYCLISME] Ethan Lepigeon voit double, Marc’harid Laidet savoure

Le peloton a vécu ses premiers kilomètres sous la pluie lors de la 3e étape entre Houaïlou et Ponérihouen. Cela n’a pas découragé Ethan Lepigeon, qui enchaîne une seconde victoire consécutive, et Marc’harid Laidet, qui s’impose au sprint.

[CLIMAT] Que vont devenir les États engloutis ?

Si la mer engloutit les Tuvalu, efface-t-elle le pays de la carte et ses citoyens avec ? Cette perte inconcevable infligée par le changement climatique représente un écueil inédit pour la communauté internationale et les peuples menacés de perdre jusqu’à leur identité. Kiribati par exemple, possède l’une des zones économiques exclusives (ZEE) les plus grandes au monde. Si cette souveraineté maritime était préservée, alors un État ne disparaîtrait pas, même si les terres étaient submergées, assurent certains experts.

[UKRAINE] Le député Nicolas Metzdorf à la rencontre des Ukrainiens

Alors qu’il rentrait de Kiev, des missiles se sont abattus sur la capitale ukrainienne ainsi que sur plusieurs grandes villes du pays. Aussi, au moment de détailler à la presse le contenu de sa mission sur place, Nicolas Metzdorf est-il apparu choqué : " Voir à mon réveil que les quartiers dans lesquels je suis passé, où j’ai vu des femmes et des enfants se promener, étaient pris pour cibles, c’est effrayant. "Parti sur place dans le cadre d’une mission pour l’accueil des réfugiés ukrainiens en France, le député de Nouvelle-Calédonie n’hésite pas à parler de " crimes de guerre ". "Ce qui s’est passé, c’est comme si on avait bombardé les jardins du Luxembourg à Paris, ce sont des cibles civiles."