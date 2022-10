Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 28 octobre 2022

Les représentants loyalistes ont apprécié l'engagement du ministre Darmanin

Durant cette réunion bilatérale à Paris, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin a confirmé sa venue en Nouvelle-Calédonie fin novembre.

Lifou : Wanaham a sa nouvelle aérogare

Trois fois plus grand, avec des espaces distincts pour les arrivées et les départs : le nouveau bâtiment qui accueille les passagers a été inauguré jeudi. Pour l'occasion, Air Calédonie a assuré deux rotations avec le Vanuatu.

[GROS PLAN] Blackwoodstock : trois jours de "claques musicales"

Annulé l'an passé, le Blackwoodstock, "Festival rock and arts", fait son retour ce vendredi pour trois jours de musique au Fort Téremba. Six groupes internationaux ont fait le déplacement, sans compter quarante groupes du pays et une trentaine de DJs. Près de 2 500 personnes sont attendues pour cette 10e édition.

Les loyalistes ensemble devant l'État, mais des différences sont marquées

Les groupes Les Loyalistes et Avenir en confiance remettront ce jeudi une déclaration commune au ministre Gérald Darmanin à Paris. Avant la rencontre, Calédonie ensemble a précisé, à côté des propositions de la sensibilité, son "centre de gravité propre".

[VIDÉO] Aux assises, l'affaire Olivier Pérès en appel

Neuf dossiers criminels sont programmés pour la troisième et dernière session de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie.

Comment mieux contrôler la pêche ?

Les Affaires maritimes organisent une formation inédite pour rendre plus cohérents les contrôles de pêche dans le pays, malgré une réglementation à géographie variable.

Dumbéa : une convention pour la stérilisation gratuite d'une centaine d'animaux

Une convention entre la commune et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été signée, ce jeudi. Objectif : débloquer 1,4 million de francs pour une campagne de stérilisation, cet été à Dumbéa. Un partenariat de cinq ans commune-gouvernement qui est une première au niveau du territoire.

Basket-ball : un troisième match forcément décisif

Après avoir dominé Fidji (64-62) en ouverture de la Melanesian Cup mercredi, les basketteurs calédoniens se sont inclinés face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée (75-66) jeudi. Ils devront s'imposer face aux Salomon, vendredi (11h), pour espérer disputer la finale et décrocher un billet pour les prochains Jeux du Pacifique.

Les lycéens de Rivière-Salée sur les pas de Petro Attiti à la tribu de Goro

Le lycée Petro-Attiti célébrera ses 50 ans en 2024. L'équipe pédagogique a engagé un long travail de mémoire sur les pas de celui qui a donné son nom à l'établissement, premier Kanak licencié en droit. Jeudi, 34 élèves se sont rendus à la tribu de Goro où il a grandi.