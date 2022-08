C’est confirmé, les travaux sur le col de la Pirogue vont débuter en septembre

Nous l’annoncions la semaine dernière, les travaux de sécurisation sur la RT1 au col de la Pirogue, l’un des tronçons les plus accidentogènes du territoire, vont débuter en septembre.

"Ces travaux, qui concernent une portion de 3,5 km, sont cofinancés par la Nouvelle-Calédonie et l’État. Ils portent sur l’élargissement de la plateforme et la reprise de l’assainissement sur le versant sud, l’aménagement du carrefour du sanatorium, la réalisation d’un séparateur de voies en béton sur l’ensemble de la section et la reprise des glissières de sécurité et des équipements de la route, indique le gouvernement. Cette sécurisation du col de la Pirogue entraînera la suppression du créneau de dépassement sur le versant nord. Un nouvel aménagement sera réalisé lors d’une prochaine tranche de travaux."

Ces travaux devraient durer huit mois. Durant cette période, une circulation alternée sera mise en place, en journée et de manière ponctuelle. Pour leur sécurité et la sécurité des entreprises intervenantes, les usagers sont invités à respecter les prescriptions en matière de vitesse et de balisage.