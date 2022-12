Ruée sur les pompes à essence, le syndicat des rouleurs dément l'idée d'une nouvelle grève

La rumeur a été relayée à vitesse grand V ce dimanche soir sur les réseaux sociaux. Le syndicat des rouleurs et du BTP préparerait un nouveau mouvement social de blocage des dépôts de carburant après celui de cette semaine. Résultat, des dizaines d'automobilistes se précipitent dans les stations-service pour faire le plein et éviter de se retrouver à sec. Mais cette rumeur est totalement infondée d'après le syndicat des rouleurs du BTP que nous avons sollicité ce dimanche soir. "Aucun mouvement n'est prévu, nous ne sommes pas du tout à l'initiative de cette rumeur et il n'est pas envisagé de bloquer à nouveau les dépôts de carburant", nous précise-t-on. Pour rappel, cette semaine, après deux jours et demi de mobilisation, le syndicat avait été reçu à la CCI par le Medef et le syndicat FCBTP. Les parties s'étaient mis d'accord notamment sur l'urgence de créer un indice des rouleurs.