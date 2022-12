Covid : le taux d'incidence est en légère baisse mais "la prudence reste de mise"

Après plusieurs semaines de hausse, le taux d’incidence est en baisse. Il est passé de 423 à 304 cas pour 100 000 habitants et aucun nouveau décès n’est à déplorer. Mais, "à l’approche des fêtes, propices aux rassemblements et à la multiplication des comportements favorisant la contamination", le gouvernement en appelle à "la responsabilité individuelle et collective des Calédoniens. Chacun doit redoubler de vigilance et suivre les recommandations de bon sens […]. La vaccination et sa dose de rappel, ainsi que le respect des gestes barrières, sont les meilleurs remparts pour limiter la propagation du virus", rappelle l’institution.

Pas de restrictions mais "des recommandations de bon sens"

Les consignes : respecter les gestes barrières et porter un masque quand on est vulnérable ou en contact avec des personnes fragiles ; porter un masque et effectuer un test en cas de symptômes évocateurs ; respecter les consignes d’isolement, c’est-à-dire ne pas participer aux rassemblements privés ou publics en cas de test positif.

Le taux d’hospitalisation restant faible, aucune restriction aux rassemblements, notamment en termes de jauge de participants n’a cependant été décidée.