Une file dédiée pour la 3e dose dès lundi au vaccinodrome de Ko We Kara

Alors que le porte-parole du gouvernement Yannick Slamet a déclaré au point presse de samedi matin que les plus de 65 ans qui ont reçu leur deuxième dose depuis six mois au moins peuvent se rendre dans n’importe quel centre de vaccination du territoire pour recevoir une troisième dose, la province Sud annonce que le vaccinodrome de Ko We Kara accueillera tous les plus de 65 ans (qui ont reçu deux doses) dès lundi, à 8h30.

"Une file spécifique leur sera dédiée. Les actions de rappel du vaccin seront ensuite organisées dans les CMS de la province Sud", informe la population.

Pour rappel, le centre de Ko We Kara poursuivra la vaccination gratuite et sans rendez-vous pour les personnes de plus de 12 ans.

Il vous suffit de vous munir d’une pièce d’identité et d’une autorisation parentale obligatoire pour les mineurs de moins de 16 ans.

"Il est rappelé que les vaccinodromes de la province Sud sont organisés dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation sociale", conclut la Maison bleue.