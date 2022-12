Journée d'information et de dépistage du Sida à l'espace de prévention et de soin de la province Sud

À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, le 1er décembre, l'Espace de prévention, d'accompagnement et de soins (ESPAS-CMP) de la province Sud, organise une journée " portes ouvertes " avec ses partenaires associatifs, pour sensibiliser le public au VIH et à la santé sexuelle.

Les professionnels de la santé sexuelle et les associations (Solidarité Sida, Diversités NC, CP2S) seront ainsi mobilisés toute la journée pour informer et conseiller les visiteurs sur les infections sexuellement transmissibles (IST) et le virus du Sida (VIH). Ils proposeront également un dépistage gratuit et anonyme du VIH.

La thématique 2022, " Égalité maintenant ", est une invitation à lutter contre les inégalités qui

freinent les progrès et perpétuent la pandémie du Sida. La journée " portes ouvertes " de l'ESPAS-CMP mettra ainsi l'accent sur l'importance de ne pas faire de différence ni de discriminations entre les personnes porteuses et non-porteuses du virus du Sida.

La journée portes ouvertes se tient de 9h à 15h, à l'ESPAS-CMP, 1 bis, rue Gallieni, à Nouméa.