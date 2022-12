La Chambre territoriale des comptes alerte sur "une situation financière dégradée" du CHT  

La chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie a contrôlé les comptes et la gestion du centre hospitalier territorial de 2016 à 2021.

Elle soulève notamment la réussite de la construction du Médipôle avec un coût final de 48,03 MdF CFP soit un montant supérieur de seulement 4 MdF CFP à celui initialement prévu en 2011. Le centre hospitalier territorial a financé près de 18,5 % de l'opération.

Le rapport souligne également une gestion encore en amélioration en pointant que le "calcul des coûts de production n'a pas été réalisée en 2020 et 2021 et les changements de méthodes intervenus entre 2017 et 2019 ne permettent pas de disposer d'une analyse de l'évolution des coûts de revient des séjours sur la période récente."

L'activité du Médipôle est quant à elle, "performante" mais contrariée par la crise sanitaire : "En cumul entre 2020 et le premier trimestre 2022, l'établissement a comptabilisé 16 490 journées réalisées pour la prise en charge des patients atteints de la covid dans les services de soins non critiques et 3 477 journées pour les patients accueillis spécifiquement en soins critiques. Le taux d'occupation moyen des lits a diminué de 89,81 % en 2016 à 77,02 % en 2021 en raison de la contraction de l'activité de médecine, de chirurgie et d'obstétrique qui résulte des confinements de la population mis en place en Nouvelle-Calédonie en 2020 et 2021 pour lutter contre la propagation du coronavirus."

A noter également, une situation financière dégradée qui provoque des difficultés de trésorerie "durablement négative : - 418,88 MF CFP en 2020 et - 725,67 MF CFP en 2021, qui l'a conduit à contracter une avance de trésorerie de 1,8 MdF CFP auprès l'agence sanitaire et sociale." Alors qu'un remboursement aurait dû intervenir en 2019, il n'a pas encore été effectué à ce jour.

A la suite de ces observations la chambre émet cinq recommandations de régularité et huit recommandations de performance visant à améliorer la gestion, sécuriser les procédures et garantir le bon emploi des fonds publics.

Plus d'informations à venir.