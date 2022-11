La clinique Kuindo-Magnin placée sous procédure de sauvegarde

C’est par un communiqué que la clinique Kuindo-Magnin a annoncé son placement sous procédure judiciaire par le tribunal de commerce de Nouméa. "Après 4 années consécutives en déficit et une procédure de mandat ad hoc déclenchée en avril 2022, tout indique que ce n’est pas la gestion qui est cause, ni la qualité de ses équipes et des soins, mais bien le modèle économique de l’entreprise, indique la clinique. Malgré les efforts de toutes les équipes et le soutien de ses actionnaires, les pertes cumulées sont importantes et affaiblissent la trésorerie car les coûts de fonctionnement de la Clinique sont supérieurs aux recettes qu’elle génère." En dépit de cette procédure, la clinique "fonctionnera normalement et continuera à proposer des soins de qualité à tous les Calédoniens. L’avenir de la clinique est un sujet collectif."