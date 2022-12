Le collectif Handicaps interpelle la province Sud sur la couverture médicale des personnes en situation de handicap. 

Le collectif Handicaps, regroupant 35 associations spécialisées dans le domaine, interpelle dans un communiqué du 6 décembre 2022, les élus de la province Sud sur la question de la couverture médicale des personnes en situation de handicap.

Au regard de l'application récente de l'article 5_1 de la délibération modifiée n°12-90/APS du 24 janvier 1990 sur l'obligation alimentaire, un certain nombre de familles ayant un enfant en situation de handicap se retrouve dans l'obligation de prendre une adhésion à un régime d'assurance volontaire de la Cafat pour leur enfant et cela "sans aucune étude de leur situation et de leurs charges souvent lourdes au regard de leurs besoins", précise le collectif.

Selon l'association, l'application d'un tel texte va créer "une rupture d'égalité avec les autres parents, ainsi qu'une pratique discriminatoire indirecte, puisque ces premiers ne pourront jamais se dégager de leur obligation alimentaire au regard de l'état de dépendance irréversible de leur enfant". D'autant plus que cela pourrait accroître le nombre de personnes en situation de handicap sans couverture médicale, ajoute le collectif.

Le collectif Handicaps déplore globalement une décision prise "sans communication" et souhaite que la question de la couverture médicale des personnes en situation de handicap, en province Sud notamment, soit repensée en tenant compte de toutes les conséquences de l'application de cet article. Il a notamment envoyé un courrier à la province Sud resté sans réponse à ce jour.

Pour rappel, le collectif a pour principal but de travailler au développement de la réflexion éthique et du cadre juridique pour la reconnaissance de la personne en situation de handicap en Nouvelle-Calédonie.