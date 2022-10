Les agents des dispensaires de Thio et de l’île des Pins formés aux urgences

Déjà sollicités pour une première formation qui s’est déroulée à Bourail et à La Foa en avril, le docteur Marilyne Gouyon, médecin urgentiste, et l’infirmière Michèle M’Boueri, référente urgences, ont assuré la formation aux gestes d’urgences pour le personnel des centres médico-sociaux (CMS) de Thio et de l'île des Pins, en particulier pour les nouveaux arrivants. Une formation qui s’est adaptée aux domaines de compétences de chacun, et qui visait plusieurs objectifs parmi lesquels le développement des connaissances de l’évaluation systématisée du patient; le renforcement de la prise en charge adaptée à l’urgence pré-hospitalière et l’évaluation de l’état de gravité d’un patient pour assurer des soins adaptés sur le terrain.

Tout au long de leur formation, les professionnels de santé ont pris part à des exercices de simulation tels que la prise en charge d’une victime avec une plaie au thorax, la médicalisation et la transmission du bilan au médecin régulateur, le transport médicalisé vers le CMS ou encore la prise en charge d’une détresse respiratoire puis d’un arrêt cardiorespiratoire dans un CMS.

La Direction de l’action sanitaire et sociale de la province Sud (DPASS), organisatrice de cette formation aux urgences, tient à l’étendre à̀ l’ensemble des CMS de la province Sud. À cet effet, une session est prévue au premier trimestre 2023 à Yaté.