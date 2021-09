Direct :  au moins 11 cas détectés depuis hier midi

10 h 30 : La Ville du Mont-Dore informe ses administrés que la journée de vaccination initialement prévue ce vendredi 10 septembre 2021, à la salle des communautés, est déplacée à la salle omnisports à Boulari, ce même jour, de 8h à 18h.

Ces mesures sont prises afin de respecter au mieux les distanciations sociales face aux cas de COVID-19 découverts sur le territoire.

Avec ou sans rendez-vous : 20 53 00.

10 h 15 : Au moins 11 cas de Covid ont été détectés depuis hier midi. Plus d'informations à venir.

9 h 40 : Le réseau Tanéo circulera aux horaires habituels aujourd'hui. A partir du mercredi les bus circuleront aux horaires vacances scolaires et été. Les dépliants sont disponibles ici : https://www.taneo.nc/plans-et-horaires/

A l'intérieur des BUS, les consignes suivantes seront appliquées : Respect des gestes barrières, port du masque obligatoire, Suppression de la vente.

9 h 35 : Dans le centre-ville de Nouméa, les consignes de distanciation sociale font leur retour à l'entrée des commerces. Devant certaines pharmacies, ce matin encore, il y avait des files d'attente, comme ici, au Pont-des-Français. Des gens étaient prêts à patienter près d'une heure pour refaire le stock de masque et de gel hydroalcoolique ou aller chercher leur renouvellement de médicaments.

9 h 30 : Comme partout en Nouvelle-Calédonie, à Canala, le collège et tous les établissements scolaires n'ont pas accueilli d'élèves ce matin, comme dans le reste du pays. A l'internat provincial, c'est les élèves ont été ramenés dans leurs foyers, à 8 partir de 8 heures. Les personnels du collège se sont réunis pour mettre en place la continuité pédagogique. D'ici jeudi, des pochettes seront préparées et distribuées aux familles pour permettre aux élèves de garder un lien avec l'école, ces quinze prochains jours. Les élèves disposant d'internet pourront trouver les consignes sur le site web du collège.





9 h 20 : Le programme annoncé hier soir par Air Calédonie est mis en œuvre : il est toujours possible de quitter Lifou en avion mais les vols au départ de Nouméa sont désormais sans passagers, en raison d'un blocage à Wanaham. Ce matin à l'aérodrome de Magenta, énormément de personnes tentent de trouver une place sur les vols de rapatriement.





9 h 15 : Un cas positif sur le Betico a été détecté lundi soir, l'équipage et les passagers à l'isolement.

8 heures : Après l'annonce de plusieurs cas locaux de Covid-19 le président du gouvernement, Louis Mapou, et le haut-commissaire de la République, lundi soir. Un confinement strict débute dès aujourd'hui, mardi à 12 heures.

Pas moins de trois cas autochtones ont été détectés en un jour. Et fait particulièrement préoccupant, ces trois Calédoniens n'ont aucun lien entre eux et se trouvaient éloignés géographiquement. La première détection concerne une personne hospitalisée au Médipôle depuis plusieurs jours pour une pathologie. Elle était symptomatique depuis une semaine environ et non vaccinée.

Le réseau Raï sera suspendu mardi à minuit, le temps de permettre aux élèves de rentrer chez eux. Le réseau Tanéo pourra continuer à fonctionner, dans le respect strict des gestes barrière et de la distanciation.