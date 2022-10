[VIDÉO] Quelle place occupent les thérapies non médicamenteuses en psychiatrie ?

Si les maladies psychiques sévères et persistantes requièrent le plus souvent un traitement pour diminuer les symptômes, les thérapies non médicamenteuses peuvent permettre aux patients d’acquérir des compétences pour comprendre leurs troubles et mieux faire face à leur souffrance. Nous nous sommes rendus au CHS Albert Bousquet de Nouville où ces soins sont progressivement mis en place.