63 000 cadeaux distribués aux enfants, demain au Kuendu Beach

"Notre grande cause, au gouvernement, c’est le combat contre les inégalités sociales, donc pour la journée internationale de la fraternité humaine, qui se tient demain, nous avons souhaité accompagner l’association Action solidaire", expose le membre du gouvernement, Mickaël Forrest, en charge notamment d'animer et de contrôler les secteurs de la culture, de la jeunesse, du sport et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi matin. L’accompagnement en question se traduit par une aide financière de 800 000 francs et un appui moral et technique pour l’organisation d’une journée d’animation samedi au Kuendu beach. Dès 9 heures et tout au long de la journée, des activités sportives, culturelles et culinaires se tiendront.

Une journée de dons

Dès midi, un "repas partagé", gratuit, sera organisé. "Nous avons prévu, avec les associations de quartier, des navettes de transport pour acheminer les jeunes des squats", souligne le président d’Action solidaire, Marcel Tuyon.

Au cours de l’événement, quelque 63 000 cadeaux pourront être remis. Ils sont arrivés par neuf containers, à l’initiative de l’ONG américaine, Samaritan’s purse en collaboration avec le Conseil chrétien de Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement et l’association des Sans voix distribueront également des denrées alimentaires et des fournitures scolaires à destination des enfants en situation précaire. L’événement, lui, est bien ouvert à tous.