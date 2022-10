80 millions de subventions pour les syndicats

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris un arrêté relatif au versement de la participation financière de la Nouvelle-Calédonie pour le fonctionnement des organisations syndicales de salariés représentatives. Elle vise les dépenses de fonctionnement interne et les actions de formation des adhérents. Sept organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la Nouvelle-Calédonie sont amenées à signer ces conventions. Les sommes allouées aux syndicats sont attribuées en fonction du nombre de voix obtenues lors des élections professionnelles, par tranche entière de 500 voix. Au regard du nombre de tranches résultant des résultats de ces élections et du montant de la somme inscrite au budget supplémentaire 2022 de la Nouvelle-Calédonie, soit 80 millions de francs, la somme allouée par tranche de 500 voix s'établit à 1,5 million de francs. L'UT-CFE-CGC obtient la plus grosse subvention, 19,6 millions pour 6 724 voix. Suivi de l'Usoenc (18,1 millions pour 6 063 voix), l'USTKE (15 millions, pour 5 043 votes), FSFAOFP (7,5 millions, 3 996 suffrages), CSTC-FO (7,5 millions pour 2 999 voix), CSTNC (4,5 millions pour 1 910 voix) et la Cogetra (4,5 millions pour 1 884 suffrages).