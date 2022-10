Le Flying tour du RSMA prend son envol

C’est une opération inédite qu’a lancée, ce lundi matin, le régiment du Service militaire adapté (RSMA). À bord de leur avion, deux pilotes sillonnent les onze aérodromes de la Grande Terre et des îles où ils organisent "un grand rendez-vous de l’emploi" auquel une soixantaine d’entreprises doivent participer.

Cet événement est également l’occasion de découvrir les 24 formations proposées par le régiment qui recrute, cette année, pas moins de 530 stagiaires.

"Jamais le régiment n’aura incorporé autant de jeunes et ce Flying tour permet de bien détailler l’ensemble des filières que nous proposons et qui répondent aux besoins économiques de la Nouvelle-Calédonie, précise le lieutenant-colonel Thibaut Dutailly, directeur des opérations du RSMA. Certaines filières attirent davantage au point d’avoir des listes d’attente. C’est le cas des métiers sur mines, du transport et de la logistique. À l’inverse, il y a des formations avec moins de candidats mais qui insèrent bien. Il s’agit des agents de prévention et de sécurité, des métiers de la terre, c’est-à-dire des agents des espaces verts et des ouvriers polyvalents agricoles. Ce sont des filières sur lesquelles les jeunes ont un coup à jouer."

Où et quand ?

Lundi 10 octobre : La Foa, de 8 heures à midi ; Bourail, de 13 heures à 16h30.

Mardi 11 octobre : Koné, de 9 h 30 à 15 h 30 ; Koumac, de 9 h 30 à 15 h 30.

Mercredi 12 octobre : Bélep, de 7 h 30 à 9 heures ; Touho, de 9 h 30 à 15 h 30.

Jeudi 13 octobre : Ouvéa, de 9 h 30 à 15 h 30.

Vendredi 14 octobre : Lifou, de 9 h 30 à 15 h 30.

Samedi 15 octobre : Tiga, de 8 heures à 10 heures ; Maré, de 9 h 30 à 15 h 30.

Dimanche 17 octobre : île des Pins, de 10 heures à 16 h 30.