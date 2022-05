Le mouvement contre la vie chère se poursuit dès lundi

Par voie de communiqué, l’Association citoyenne de Nouvelle-Calédonie annonce que le mouvement contre la vie chère va se maintenir cette semaine. Pour rappel, après deux jours de mobilisation à La Moselle et dans l’agglomération, leur délégation avait quitté la table des négociations avec le gouvernement, jeudi, en fin d’après-midi.

À Nouméa et à Bourail dès 8h30

En revanche, "devant le désaccord du gouvernement, pour nos demandes de baisse du coût de la vie, nous avons besoin de temps afin d’organiser nos actions de façon efficace et coordonnée, explique l’association. C’est pourquoi, en accord avec nos partenaires, nous suspendons les actions prévues ce lundi et marquerons simplement notre présence à la Moselle et à Bourail à partir de 8h30. "

L’association citoyenne de Nouvelle Calédonie tient à rappeler que son cahier de doléances déposé depuis février auprès du gouvernement est disponible sur sa page Facebook.

"Esprit pacifique"

"Les mesures immédiates demandées, le sont pour faire baisser le prix de la nourriture et du carburant. Il n’est pas question que la population paie encore. C’est aux multinationales, qui provoquent cette inflation de payer, martèle le mouvement. Dans ce combat pour la cherté de la vie en Nouvelle Calédonie, nous sommes tous concernés. Nous demandons à la population de rester attentive et de continuer à se mobiliser. Toutes les corporations de travailleurs sont réunies en tant que citoyen, pour une lutte commune, un objectif commun à atteindre. Pour la première fois dans l’histoire des luttes nous avons côte à côte, des agriculteurs, des rouleurs, des ambulanciers, des taxis, des TRP et des syndicats (FO et solidarité NC), des citoyens."

L’association avertir : ces prochaines actions seront "percutantes" mais resteront "dans un esprit pacifique".