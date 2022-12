[MàJ] Carburant : les premiers camions-citernes ont pris la route

Les Calédoniens vont pouvoir respirer : la pénurie de carburant semble toucher à sa fin et la fête de Noël ne sera pas gâchée par l’impossibilité de se retrouver en famille. Après une matinée de réunions avec le gouvernement, la CCI et le Medef, le syndicat des rouleurs et du BTP a décidé de lever les barrages mis en place lundi devant les dépôts de carburant à Ducos. Une information qui a été confirmée au sortir de la dernière réunion par Silvio Pontoni, président de la fédération calédonienne du BTP.

Plus d’informations à venir