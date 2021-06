Reportages, relecture et correction des papiers, impression et livraison chez les abonnés et les dépositaires. De sa conception à sa vente, le quotidien Les Nouvelles calédoniennes passe entre de nombreuses mains et nécessite l'intervention souvent insoupçonnée de différents corps de métier afin que les lecteurs puissent le découvrir chaque matin. Un processus long et complexe.Voici les principales étapes de son élaboration.