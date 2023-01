La campagne d'inscription au Service civique est lancée en province Sud

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la province Sud a obtenu en 2019, l'agrément de l'Agence nationale du service civique pour la mise en place du dispositif national "Service civique". Ce dispositif peut permettre aux jeunes de la province Sud de participer à un projet collectif. Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Qu'importent la situation sociale et le niveau de formation, seule la motivation compte ! Le service civique, c'est la possibilité de vivre de nouvelles expériences, de s'ouvrir à d'autres horizons, d'acquérir de nouvelles compétences et de développer un réseau.

Un volontaire n'est ni un stagiaire, ni un salarié. Sa mission est d'accompagner, d'être un médiateur ou encore un ambassadeur. Les missions proposées par la province Sud sont principalement en lien avec le public. Comme par exemple : assurer le lien avec les opérateurs touristiques au Parc Provincial de la Rivière Bleue, promouvoir la prévention de la réduction des déchets, accompagner les demandeurs de logement, favoriser l'accès à la culture.

Les jeunes peuvent faire directement leurs démarches en ligne et accéder directement à toutes les offres comme toutes les informations en se rendant directement sur le site internet de la province Sud : https://www.province-sud.nc/demarches/service-civique