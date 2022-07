[LONG FORMAT] Philippe Gomès : "En politique, il faut savoir sortir"

Après 34 ans de vie politique, celui qui ne siège désormais plus à l’Assemblée Nationale aborde la dernière partie de son engagement dans la vie du pays. L’occasion de revisiter une carrière indissociable de l’histoire de la Calédonie contemporaine, avec ses joies et ses peines, ses succès et ses échecs, ses regrets et ses espoirs. Entretien.

[ENTRETIEN] Dr Thierry De Greslan : "Nous sommes dans une situation de crise sanitaire inédite"

Pénurie de médecins et de personnel médical, lits fermés, soignants en souffrance : face à cette situation, le président de la Commission médicale du CHT annonce la mise en place par le gouvernement d’une cellule de crise sanitaire et l’appel à la réserve nationale.

Aircalin : Nouméa-Singapour, première

Le vol inaugural pour Singapour, c’est vendredi midi. La destination offre des perspectives supplémentaires aux Calédoniens. Elle est aussi censée donner un coup de fouet à la fréquentation touristique locale.

Assises : de 5 à 14 ans requis pour coups mortels, la défense pilonne "un dossier fragile"

La cour d’assises a entendu les réquisitions et les plaidoiries des avocats au procès de cinq jeunes pour le crime de Jean-Louis Bartolini. Le verdict est attendu ce vendredi.

[ENTRETIEN] "Une journée d’échanges pour que les Calédoniens connaissent mieux les Fanc"

Les militaires investiront, samedi de 9 heures à 17 heures, la place de la Moselle et le quai des Caboteurs pour aller à la rencontre du grand public. Une occasion, selon le général Putz, pour ses troupes de rencontrer les Calédoniens car "on défend mieux ce que l’on connaît bien."

Nouméa : déjà dix fois plus de pics de pollution au dioxyde de soufre en 2022 qu’en 2021

Scal’air vient de publier son rapport d’activité 2021. L’occasion de faire le point sur sa situation financière, délicate, les projets 2022 et la qualité de l’air à Nouméa, où 35 pics de pollution au dioxyde de soufre ont été enregistrés depuis janvier, contre 4 en 2021.

À Boulari, des collégiens apprennent à devenir des orateurs hors pair

Au collège de Boulari, des élèves de la cinquième à la troisième s’initient à l’art de s’exprimer avec aisance. Ces cours d’éloquence leur permettent d’être plus confiants devant un public et de se préparer à leurs futurs examens où l’oral sera une épreuve de taille.

Des ateliers sportifs et de diététique proposés aux internes du collège

Chaque mercredi après-midi, une trentaine d’internes du collège de Koné participent à des ateliers alliant sport et alimentation. Ils sont destinés à prévenir et à lutter contre l’obésité chez les plus jeunes. Cette année, ce programme encadré par l’Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie (ASS-NC) s’enrichit, et les jeunes gens reçoivent la visite d’une diététicienne une fois par mois.

Quel bilan pour les Calédoniens aux Minijeux du Pacifique ?

Engagée dans huit sports lors de ces 11es Minijeux, la délégation calédonienne a connu des fortunes diverses. Le point discipline par discipline.