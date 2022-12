[VIDÉO] 24 heures avec l’influenceuse Shamrocke : les coulisses d’une activité qui se professionnalise

Avec ses 7 000 abonnés sur Instagram, le compte de Shamrocke propose bonnes adresses et bon plans pour partir à la découverte du caillou. Graphiste dans une agence de communication la semaine, l’instagrammeuse consacre plusieurs week-ends par mois au développement de sa deuxième activité professionnelle : le métier d’influenceuse. Estimés à près de 150 000 en France, ces Youtubeurs, Tiktokeurs, Instagrammeurs et autres créateurs de contenu aux profils variés collaborent avec des marques et entreprises pour leur permettre de gagner en visibilité. Intégré dans leur plan marketing, ce canal de communication, devenu incontournable, représente pour les annonceurs la garantie d’un ciblage précis.

En Nouvelle-Calédonie, les métiers de l’influence émergent et gagnent doucement du terrain. Pour Shamrocke, tout a commencé il y a trois ans. Déjà créatrice de contenu sur Youtube, la jeune femme décroche son premier contrat rémunéré et voit poindre l’opportunité d’allier le plaisir de partager ses aventures avec sa communauté à l’idée de professionnaliser son utilisation des réseaux sociaux. Elle démarche alors marques, professionnels du tourisme ou encore institutions et leur propose une " stratégie d’influence ". " Il y a vraiment deux grands axes de communication " commence-t-elle avant de poursuivre : " d’abord, la notoriété, avec l’idée de faire connaître la marque et de construire un lien émotionnel avec elle, et dans un second temps, l’objectif de vente d’un produit, avec un code promotionnel par exemple ".

D’abord réticentes, les entreprises qui ont investi dans une collaboration avec Shamrocke constatent, selon elle, un impact majeur sur la visibilité de leurs campagnes de communication. " Je travaille depuis plusieurs mois avec une marque automobile récemment installée en Calédonie, avec un besoin de s’implanter sur le territoire et de se distinguer de ses concurrents. Avant de travailler ensemble, leur compte Instagram comptait moins de 60 abonnés. Aujourd’hui, il en affiche 2 200 " s’enthousiasme-t-elle.

Nous avons passé 24 heures avec elle pour plonger dans les coulisses du monde de l’influence. Un reportage à découvrir en vidéo.