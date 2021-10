Au p’tit café a régalé le personnel soignant

Le restaurant Au p’tit café a préparé et livré, ce samedi matin, une soixantaine de boudha bowls pour le personnel soignant du Médipôle. Des dons rendus possibles grâce à l’équipe du restaurant, mais également grâce à la générosité de ses fournisseurs : Bio Monde, les Jardins calédoniens ou encore Marco Fish.





Pour ceux qui aimeraient occuper ce confinement en confectionnant ce plat sain et rafraîchissant, voici la liste des ingrédients : salade de riz complet bio, salade de pois chiche bio, citrouille rôtie, salade verte et tomates, ketchup de poingo, sashimi de thon, et en guise de dessert, un entremet mangue passion biscuit coco, suprême chocolat au lait.