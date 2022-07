Athlétisme : Loan Ville championne de France juniors, Lesly-Telesia Filituulaga médaillée d'argent 

Sur la piste du stade du Waldeck, à Riedisheim, dans la banlieue de Mulhouse, elle est la seule à avoir bouclé le tour de piste, jonché d’obstacles, en moins d’une minute lors de la finale. Ce qui vaut à la longiligne Loan Ville un titre de championne de France juniors sur 400 m haies, avec la manière puisqu’elle a réussi son record personnel, qui se trouve aussi être un nouveau record de Calédonie. Ou l’art de savoir montrer le meilleur de soi-même au meilleur des moments.

La licenciée de Koumac Nord Athlé, qui s’entraîne à Jules-Garnier, a remporté la course en 59 secondes et 47 centièmes, devançant de plus d’une seconde la 2e, Seynabou Camara (60''62). La 3e place a été prise par une Belge, Kylie Lambert (60''99), suivie de près par Adèle Pailleux (61''20) et Diane Richard (61''65). Derrière elles, sont arrivées Jade Essabar (63''19), Margot Maret (63''77) et Juliane Civil (64''47).

Une belle période

Loan Ville avait, la veille, réussi le meilleur temps des séries, en 59''92. Là encore une belle performance, étant donné qu’avant ces championnats de France elle n’avait jamais couru en moins de 61 secondes.

La Nordiste vit un moment faste de sa jeune carrière. Le jeudi 23 juin, Loan Ville avait en effet déjà gagné une médaille d’or sur 400 haies (en 62''02), c’était à Saïpan, aux Mariannes du Nord, lors des Minijeux du Pacifique. Evènement au cours duquel elle fut l’une des porte-drapeaux de la délégation calédonienne lors de la cérémonie d’ouverture. Elle achèvera, dix jours plus tard, la compétition avec un bilan de quatre médailles (or sur 400 haies, argent sur 400 m ainsi que sur les relais féminins du 4x100 m et du 4x400 m).

Avec celui aux championnats de France, Loan Ville est ainsi montée cinq fois sur le podium en moins d’un mois. Un peu plus, même, si on élargit de quelques semaines la période, car il y avait eu les championnats de Calédonie avant le départ pour les Minijeux.

Doublement en argent

Loan Ville n’est pas la seule Calédonienne à avoir remporté une médaille dans ces championnats de France cadets et juniors. C’est le cas aussi de Lesly-Telesia Filituulaga (Boulari), qui a terminé 2e au lancer de poids (4 kg) chez les juniors. Ses jets : 13,41 m, 12,96 m, 13,47 m, 12,97 m, 13,06 et non mesuré. Avec donc 13,47 m comme meilleure performance, loin de son record personnel (14,50 m), elle finit à 44 centimètres de la championne, licenciée à Nice, Marie-Josée Bovele-Linaka (13,91 m).

La licenciée à Boulari ne s’est pas arrêtée là, ramenant de l’Est de la France une seconde médaille d’argent, cette fois au disque (1 kg). Ses lancers : 44,10 m, 48,90 m, 45,94 m, non mesuré, 42,59 m, 48,21 m. Avec un meilleur jet à 48,90 m (son record personnel) elle est à moins de 3 mètres du titre, gagné là encore par Marie-Josée Bovele-Linaka (51,33 m).