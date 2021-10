Athlétisme : Pas de Corrida des Plages cette année

La 51e Corrida des Plages, course hors stade qui clôture traditionnellement la saison avec un départ au coucher du soleil, est reportée. Une décision prise par le bureau directeur de l'AS Magenta Athlétisme, le club organisateur, "en raison des différentes restrictions sanitaires mises en place". Les inscriptions n'étaient pas encore ouvertes.

Généralement disputée à la mi-décembre, la course de 5,2 kilomètres tracée autour de l'Anse-Vata s'était cette année calée sur le 2 décembre. Pour répondre à une demande de la mairie "qui voulait avancer, à cause du référendum", précise l'organisateur, le président de l'ASM, Georges Lasserre. Le 2 décembre, "c'est déjà dans un mois", justifie-t-il. Un timing trop resserré pour composer avec les incertitudes liées à la situation sanitaire.

En 2020, la course avait été reportée d'une semaine

Pourrait-on donc imaginer qu'il y ait deux éditions en 2022, l'une en début de saison et l'autre à sa date habituelle, en décembre ?

"Nous n'avons pas encore pris de décision, on ne sait pas où on va pour le début de saison prochaine, qui risque de ne pas être simple avec le pass sanitaire et les masques", répond Georges Lasserre. Et "si on bloque une date au premier trimestre, cela pourrait créer des reports d'autres épreuves", et donc un potentiel embouteillage au calendrier, comme ce fut le cas cette saison, "avec six courses par mois". L'édition 2021 pourrait donc être tout simplement annulée.

L'année dernière, la course avait également été reportée, pour cause de blocages liés aux tensions de l'usine du sud. Elle s'était déroulée une semaine après la date prévue, le 17 décembre, avec plus de 220 coureurs au départ. Bastien Rouzoul (devant Alexys Dianoux et Jérémy Deudon) et Caroline Favier (devant Sandrine Ablain et Natalia Prado) l'avaient emporté.