Basket-ball : Dumbéa gagne la Coupe zone Pacifique

Les Dumbéens, champions de Calédonie et tenants du titre dans cette compétition annuelle entre Calédoniens et Tahitiens, ont conservé leur trophée face au champion de Polynésie, Excelsior. Les joueurs entraînés par Benjamin Guy l’ont emporté 73 à 60, mercredi en milieu de soirée.





Aboubacar Doumbia et Steeven Sillant (4 sur 6 à longue distance) ont chacun inscrit 16 points, bien soutenus par Yann Mathelon (12 points) et Raymond Weber (11 points et 14 rebonds).





Côté Excelsior, Ariihau Meuel s’est mis en évidence (28 points, 8 rebonds, 8 fautes provoquées).





En gagnant ce match, l’AS Dumbéa s’est qualifiée pour les finales de N3, mi-2023 en Métropole.

Départ manqué

Plus tôt, en début de soirée, un premier match a opposé les filles de l’AS 6e Km, championnes de Calédonie, à celles de Fei Pi, championnes de Polynésie.

Ces dernières se sont imposées, avec un écart de 20 points (58-38).





Menées 12-0 après cinq minutes de jeu, les Calédoniennes, entraînées par Jean-Marc Delaveuve, ont toujours couru après le score. Il leur a notamment manqué de l’adresse (3 sur 27 à longue distance, 7 sur 20 aux lancers francs).





Mayana Kamodji (11 points), Zoréna Adjouhgniope (9) et Roselyne Forest (8) ont marqué l’essentiel des points pour l’AS 6e Km.





En face, la pivot Naïki Iorss (21 points) et ses coéquipières Heirua Vaiho (14), Mae Lextreyt (12) et Mathilde Bayle (7) ont fait mal en attaque.