Cyclisme : Ethan Lepigeon et Manon Brasseur s’imposent à Houaïlou

La première transversale rimait avec les premières difficultés du parcours. Après une belle mise en jambes dimanche, sur le contre-la-montre et sur la première étape entre Farino et Bourail, le peloton a pris la direction de la côte Est, en empruntant notamment le col des Roussettes, principale difficulté de la journée.

Ethan Lepigeon (AC Dumbéa), absent hier alors qu’il participait à l’ultime course de motocross de la saison, a fait parler sa jeunesse. Solide dans le col, agile dans la descente et explosif à l’arrivée, il s’est imposé au sprint juste devant Ludovic Lanceleur (Team Shell/JSLF) et Chris Jenner (Sport Pro), le leader du classement général.

Chez les femmes, la victoire s’est jouée en solitaire pour Manon Brasseur (CTNC), qui signe un troisième succès en autant de course après Farino et Bourail. Elle a fait la différence après le col des Roussettes pour ne plus jamais quitter la tête de course.