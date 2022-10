Cyclisme : Ethan Lepigeon et Marc’harid Laidet vainqueurs à Ponérihouen

Après la transversale entre Bourail et Houaïlou, l’étape s’annonçait plus roulante entre Houaïlou et Ponérihouen. Elle n’était pas simple non plus, avec le passage du col de Ho en début d’étape et la pluie qui s’est abattue quasiment sans interruption sur le parcours.

Ethan Lepigeon (AC DUmbéa), qui s’était imposé au sprint lors de l’étape précédente, a récidivé mardi matin à Ponérihouen, devançant Thomas Rizzolatti (ECV – Shell) sur la Long Race. Kahanu Havard (La Ouenghi), légèrement décroché et qui n’a pas disputé le sprint final, complète le podium.





Sur la Short Race, la victoire revient à Matthieu Monnier (AC Dumbéa), alors que Hervé Gané (VCC Mont-Dore) conserve son maillot de leader.

Marc’harid Laidet, première

Sur Au Tour d’Elles, après trois victoires de Manon Brasseur (CTNC), sa coéquipière Marc’harid Laidet s’est imposée au terme de cette 3e étape, bien lancée par… Manon Brasseur sur le sprint. Hortense Happey (Sport Pro), qui avait pris plusieurs mètres d’avance dans l’ultime descente, s’est finalement inclinée sur la ligne d’arrivée.

Manon Brasseur conserve son maillot rose de leader, devant Marc’harid Laidet et Hortense Happey. Natalia Prado, elle, enfile une nouvelle fois le maillot de la montagne.